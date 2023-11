Região Sul terá uma trégua nos temporais até o fim de semana

Os últimos temporais que castigaram a região Sul do país e deixaram cinco mortos e mais de 28 mil desabrigados apenas no Rio Grande do Sul chegaram ao fim na noite desta quarta-feira (22), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).







Com isso, a região terá uma trégua nas tempestades até, pelo menos, o fim de semana. Não significa que não choverá, o que pode ocorrer de forma isolada, mas não será no volume que os gaúchos, catarinenses e paranaenses têm observado desde o outono.





Segundo Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, um anticiclone está se formando no mar, próximo a Santa Catarina, promovendo a queda da temperatura e mantendo a nebulosidade, mas a frente fria está se deslocando para a região Sudeste.

Ela diz que as serras gaúcha e catarinense ainda ficarão frias, com possibilidade de geada no sábado (25), com temperatura por volta dos 6°C. Mas as capitais devem esquentar ligeiramente nos próximos dias.





Em Porto Alegre (RS), por exemplo, Ramos destaca que tempo deverá ficar mais aberto até domingo, com temperaturas máximas chegando a 22°C nesta quinta (23), 23°C na sexta (24), 24°C no sábado e 28°C no domingo (26).

Florianópolis (SC) ainda terá chuva nesta quinta, mas sexta e sábado devem ser de tempo aberto, com máximas variando entre 22°C e 25°C.





Curitiba (PR) ainda está sob influência da frente fria que se desloca para o Sudeste, por isso, terá as temperaturas mais baixas das capitais do Sul. Nesta quinta, ainda fará 28°C, mas na sexta a máxima já cairá para 18°C, com mínima de 11°C. No sábado, a temperatura vai variar entre 12°C e 19°C e, no domingo, entre 11°C e 16°C.

Ao contrário de Porto Alegre e Florianópolis, a capital paranaense já deve ter chuva isolada no domingo.





Andrea Ramos explica que, por causa do fenômeno El Niño, que aquece as águas do oceano Pacífico e influencia o clima de todo o planeta, a região Sul do Brasil mantém uma rotina de temporais seguidos de tempo mais aberto nesta época do ano.

"São sempre dois ou três dias sem chuva e depois recomeça a formação. Um centro de baixa pressão no Paraguai fica organizando essas questões de frente fria. A primavera no Sul tem essa característica", diz a meteorologista.





Ela destaca que em novembro a região está tendo chuva muito acima da média, principalmente nos municípios gaúchos. Em Porto Alegre, por exemplo, a climatologia (média) do mês é de 105,5 mm de precipitação, mas, do dia 1º até esta quarta-feira (22), já choveu 275,1 mm.





Em Passo Fundo, nesse mesmo período, choveu 439,7 mm e a média é de apenas 160,1 mm. Em Cruz Alta, o acumulado foi de 449,2 mm (média de 156,6 mm). Em Caxias do Sul, a média é de 144,5 mm, mas choveu 326,3 mm até o dia 22, sendo 126,8 mm registrados apenas no dia 18.