Menos chances de descanso? Veja a lista completa dos feriados de 2024

Será que os brasileiros vão conseguir aproveitar feriados prolongados para garantir aquele descanso merecido em 2024? O novo ano ainda nem chegou, mas diferentemente do que ocorreu em 2023, o próximo ano terá poucos "feriadões". Embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha comemorado que o ano que vem terá menos feriados em dias úteis e que o PIB (Produto Interno Bruto) em 2024 vai crescer mais pelos feriados caírem aos sábados, os trabalhadores terão apenas quatro feriados com possibilidade de emenda: Dia da Confraternização Universal, Carnaval, Paixão de Cristo, Corpus Christi e a Proclamação da República.





Vale ressaltar que o calendário oficial do Governo Federal, com feriados nacionais e pontos facultativos, será divulgado no mês de dezembro.







O novo ano chegará na segunda-feira (1º de janeiro ), uma boa oportunidade para descansar e aproveitar. Para quem vai pular o carnaval, a festa de tradição popular será nos dias 12 (segunda-feira) e 13 de fevereiro (terça-feira). Caso a empresa que você trabalha aderir ao ponto facultativo, a folia está confirmada para quatro dias seguidos.

Já o feriado da Paixão de Cristo cairá numa sexta-feira (29 de março). Corpus Christi será na quinta-feira (30 de maio). Empresas e órgãos públicos podem optar por emendar, embora não seja uma obrigação.

No segundo semestre de 2024, o feriado da Proclamação da República cairá numa sexta-feira. Ultima chance do ano para poder emendar com o fim de semana.





CONFIRA A LISTA COMPLETA DOS FERIADOS NACIONAIS DE 2024:

Confraternização Universal

1° de janeiro (segunda-feira)

Carnaval

12 e 13 de fevereiro (segunda e terça-feira )

Paixão de Cristo

29 de março (sexta-feira)

Tiradentes

21 de abril (domingo)





Dia do Trabalho

1° de maio (quarta-feira)





Corpus Christi

30 de maio (quinta-feira)





Independência do Brasil

7 de setembro (sábado)





Nossa Senhora Aparecida

12 de outubro (sábado)





Finados

02 de novembro (sábado)





Proclamação da República

15 de novembro (sexta-feira)





Natal

25 de dezembro (quarta-feira)





*Sob supervisão de Fernanda Circhia