Roteiro para fãs de coxinha tem rodízio, versão de um quilo e recheada de morango ou pernil

A capital paulista é a terra em que o clássico e o inventivo convivem. As receitas de coxinha confirmam: além da versão tradicional, a cidade abriga endereços que servem quitutes recheados de rabada, pernil, feijoada e até de chocolate, morango e, quem diria, Ovomaltine.





Veja a seguir bares, padarias e casas especializadas em que é possível prová-las.





BAGACEIRA





O bar tem no menu receitas inspiradas em botecos brasileiros. Entre elas, está a porção com duas unidades de coxinha de mandioquinha e frango (R$ 10).





R. Frederico Abranches, 197, Santa Cecília, região central, @barbagaceira. Ter. a sáb., das 12h às 23h30. Dom., das 13h às 19h





BAR ORIGINAL





A rabada desfiada substitui o frango no recheio da coxinha do bar, que tem quase três décadas de história. A porção com duas unidades sai por R$ 24.





R. Graúna, 137, Moema, região sul, @baroriginal. Seg. a qua., das 17h à 0h. Qui., das 17h à 1h. Sex., das 12h às 2h. Sáb., das 12h às 2h. Dom., das 12h às 19h





BECO SP





Oferece uma criação batizada de fondue de coxinha: uma porção tradicional do quitute servida sobre creme de queijo com farofa de bacon (R$ 52,90).





R. Serra de Japi, 1.216, Tatuapé, região leste, @becosp. Ter. a dom., das 11h30 às 23h30





CAIXOTE





Bar que serve drinques e funciona como karaokê serve opções de coxinhas veganas, sempre assadas. Entre as possibilidades de recheio há jaca, brócolis, berinjela, abóbora e espinafre (R$ 10).





R. Augusta, 914, Cerqueira César, região oeste, @caixotebar. Ter. a qui., das 18h à 0h. Sex e sáb., das 18h às 3h. Dom., das 17h às 23h





CAROL COXINHAS





A franquia, que existe desde 2015, oferece mais de 40 opções doces e salgadas de coxinha. A criatividade é vista em pedidas como coxibe (massa de quibe com recheio de frango), chocoxinha e morangoxinha. Mas também tem versões com costela, pernil e brócolis. São servidas em copos (a partir de R$ 7,90).





R. Caiubí, 749, Perdizes, região oeste, @carolcoxinhas. Seg. a sáb., das 10h30 às 21h. E outros endereços





FLORA BAR





É preciso atravessar uma floricultura para chegar ao salão do bar, que serve coxinha de galinha caipira com queijo do Norte e aïoli de limão (R$ 32, com três).





R. Padre João Manuel, 795, Cerqueira César, região oeste, @florabar.sp. Seg. a sáb., das 19h à 1h. Dom., das 19h à 0h





FÔRNO





O pastrami, especialidade do restaurante, também foi parar no recheio da coxinha, desfiado e com creme de queijo, maionese de Sriracha e queijo grana padano (R$ 48, porção de quatro).





R. Cunha Horta, 70, Consolação, região central, @forno_sp. Ter. a qui., das 12h às 16h e 18h à 0h. Sex., sáb. e feriados, das 12h à 0h. Dom., 12h às 23h





SANTA COXINHA





Especializada em coxinha, a casa oferece rodízio (R$ 59,90) com mais de 50 sabores, dos tradicionais a opções como rabada com parmesão e Ovomaltine. O serviço está disponível de segunda a quinta, das 12h às 21h.





Pça. República Lituana, 73, Vila Zelina, região leste, @santacoxinhaoficial. Seg., das 11h às 22h. Ter. a sáb., das 10h às 22h





LE BLÉ





A padaria artesanal tem a clássica coxa-creme (R$ 15,50), uma coxa de frango rodeada de creme e empanada.





R. Pará, 252, Higienópolis, região central, @leblecasadepaes. Seg. a dom., das 7h às 23h





PADARIA NOVO MILLENNIUM





Tem em seu cardápio coxinhas doces, com sabores como leite Ninho e brigadeiro, ambos com morango (R$ 15,90).





R. Pio 12, 222, Bela Vista, região central, @novomillennium. Seg. a dom., das 6h às 22h





PANETTERIA ZN





A padaria oferece uma famosa coxinha de frango com Catupiry de um quilo (R$ 75,90). Também serve outros sabores como camarão com Catupiry (R$ 135), feijoada com carne-seca (R$ 98,90) e gourmet, com mortadela, cream cheese, azeitona e rúcula (R$ 84,90), disponíveis por encomenda.





Av. Eng. Caetano Álvares, 4.740, Mandaqui, região norte, @panetteriazn. Seg a dom., das 6h à 0h