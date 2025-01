Saiba como saber se a carne está apta para o consumo ou estragada

Cerca de 800 toneladas de carne estragada foram compradas para revenda. Os pacotes de carne suína, bovina e avícola tinham ficado submersos nas enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul em 2024.

. Nesta quarta-feira (22), uma operação da Delegacia do Consumidor do RJ e do RS prendeu quatro pessoas, incluindo o dono da empresa.

O consumo de carne estragada apresenta um risco à saúde e à vida da população, já que existem doenças que podem ser transmitidas pela condição do alimento, como as zoonoses E-coli e a Salmonella. Para prevenir a intoxicação, é importante saber distinguir quando a carne está apta para consumo e também como higienizá-la e prepará-la da maneira correta.

