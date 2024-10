Saiba como se preparar para o novo concurso dos Correios com 3.511 vagas

O novo concurso dos Correios, que teve seu edital publicado na última quarta-feira (9), prevê o oferecimento de 3.511 vagas para profissionais com níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 6,9 mil mais benefícios.





A Folha conversou com especialistas que trazem as principais dicas para os interessados na seleção. A prova está marcada para 15 de dezembro, mas quem se organizar pode conseguir o cargo no serviço público.





As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 28 de outubro neste link. A taxa é de R$ 39,80 para o nível médio e de R$ 42 para o superior.





Empresa pública vai contratar novos funcionários em concurso com provas realizadas em dezembro Luciana Lazarini/Folhapress A imagem mostra a fachada de uma agência dos Correios. O letreiro amarelo com a palavra 'CORREIOS' está em destaque. Há pessoas na entrada e algumas sentadas em um banco próximo. Ao todo, são 3.099 postos para o cargo de agente (carteiro), que exige ensino médio, e 412 vagas de analista, vaga de nível superior. O concurso prevê ainda uma lista com vagas reserva.





Os salários variam de R$ 2.429,26 a R$ 6.872,48, para cargos de nível médio e superior, respectivamente. A empresa oferece também vale-alimentação ou vale-refeição de cerca de R$ 1.400, vale-transporte, auxílio-creche, plano de previdência complementar e plano de saúde.





Aragonê Fernandes, professor do Gran Concursos, diz que essa é a seleção ideal para as pessoas que estão começando a participar de concursos. "A remuneração inicial não é alta, mas com gratificações e benefícios, dá para mudar de vida. É um belo concurso de entrada".





Apesar do cargo de nível médio se referir à função de carteiro, é possível que aqueles que não se interessam pela parte operacional sejam encaminhados para a área comercial ou de suporte.





COMO O EXAME FUNCIONA?





Beto Fernandes, professor do Gran Concursos, afirma que esse não é um concurso complexo e, por isso, vale a pena que os candidatos se preparem. "São 9.000 oportunidades [entre postos imediatos e cadastro de reserva] para um edital simplificado, enxuto, e muito menos complexo do que o CNU [Concurso Nacional Unificado], por exemplo", diz.





Para os cargos de nível médio, o concurso será composto por duas partes: a primeira envolve uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório e, a segunda é composta pelo processo pré-admissional, com comprovação de requisitos para as vagas, análise de perfil profissional e exames médicos.





A prova conta com cinco disciplinas: português, matemática, informática, conhecimentos gerais e código de ética dos Correios. As avaliações de matemática e português irão compor 75% da pontuação, assim, é recomendado que os candidatos se concentrem nessas áreas.





Victor Tanaka, especialista em concursos públicos do Estratégia Concursos, recomenda que os candidatos tenham atenção aos pesos da provas objetivos. Para os cargos de nível superior, por exemplo, as questões de conhecimento específico representam 66,7% da nota. "Tem uma relevância grande. Então, a dica é focar nos conhecimentos específicos do cargo escolhido, mas mantendo um estudo equivalente com as outras disciplinas".





A prova de nível superior é mais complexa e envolve também a produção de uma prova discursiva. Nela, é necessário que o candidato tenha cuidado com a escrita, uma vez que a correção é feita com base em quatro critérios: progressão, qualidade do conteúdo, coesão e norma padrão.





"Eu sugeriria, agora que faltam 66 dias para a prova, um treino de redação em que o candidato consiga manter uma frequência de uma redação por semana, uma a cada duas semanas, se possível", afirma o professor.





A banca responsável é a IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação) que trabalha, tradicionalmente, com provas de múltipla escolha. Eduardo Cambuy, professor do Gran Concursos, explica que a banca apresenta uma complexidade média e que o grande diferencial desta vez é a a aplicação nacional do concurso.





"A IBFC está acostumada a fazer uma aplicação local [Correios] por se tratar de uma banca menor, mas já está começando a aplicar provas de abrangência nacional na área da saúde. Com isso, o concurso deve ocorrer de forma tranquila."