Saiba quem são os herdeiros da Band após morte de Maria Leonor Saad





Após a morte de Maria Leonor Saad, neste domingo (9), restam quatro filhos do fundador da Band, João Saad. Saiba quem são os herdeiros da emissora, que há anos vive uma complexa disputa por poder nos bastidores.





Johnny Saad é presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação desde 1999. Ele assumiu o controle após a morte do pai, João Jorge Saad.





Ele foi acusado de má gestão pelas irmãs Marisa, Márcia e Leonor em um processo. A oposição dentro da família surgiu por volta de 2014, quando a Band começou a enfrentar problemas financeiros. Marisa, Márcia e Leonor pediram o afastamento de Johnny do cargo. As informações são do BrazilJournal.





Apesar de o afastamento ter sido aprovado pelo conselho de administração em 2019, Johnny segue no comando até 2026. Isso porque, antes da briga judicial, um acordo de acionistas foi assinado determinando que ele ficaria à frente da empresa até o próximo ano.





Ricardo Saad é um dos acionistas da Band. Segundo a imprensa, ele teria ficado ao lado do irmão, Johnny, na disputa pelo poder na emissora. É dono da Sercom, empresa que gerencia contact centers e centros de atendimento. Os serviços da SERCOM incluem SACs e televendas.





Ele teria sido vítima, no ano passado, de um esquema de desvio de dinheiro. Segundo o Metrópoles, uma operação policial identificou fraudes e desvios de cerca de R$ 10 milhões em empresas comandadas por Saad.





Marisa Saad também é uma das acionistas da Band. Assim como os irmãos, ela detém 20% das ações do grupo de comunicação.





Ela administra os negócios rurais da família. "Herdei do meu pai o gosto por comprar terras. Não como hobby, mas como oportunidade de negócios", contou, em 2010, à publicação Dinheiro Rural.





Marcia Saad é presidente do Instituto Band. O Instituto Band é o braço social do grupo e busca "dar visibilidade, mobilizar e engajar toda a sociedade em prol da cultura, meio ambiente, educação e do desenvolvimento social do país", segundo a instituição.



