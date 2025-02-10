Secretaria do Trabalho de Londrina divulga mais de 1.000 oportunidades de emprego

Londrina está com 1.188 vagas de emprego abertas em diversos setores e perfis profissionais, sendo que, para alguns cargos, não é exigida experiência prévia ou nível de escolaridade. A lista completa de oportunidades pode ser conferida na página da SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda), no Portal da Prefeitura.





Há 14 oportunidades para a para a função de agente de saneamento, para um contrato de 365 dias, que não pedem experiência. Para quem deseja atuar no ramo de atendimento, há 18 vagas para atuar como atendente, em diferentes empresas dos mais variados ramos. Para pedreiros, são mais de 20 vagas, mas é preciso ter atuado na área. Para trabalhadores PCD, são 19 oportunidades exclusivas, em cinco funções diferentes.

