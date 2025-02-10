Pesquisar

Oportunidade

Secretaria do Trabalho de Londrina divulga mais de 1.000 oportunidades de emprego

Redação Bonde com N.Com
10 fev 2025 às 15:01

Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Londrina está com 1.188 vagas de emprego abertas em diversos setores e perfis profissionais, sendo que, para alguns cargos, não é exigida experiência prévia ou nível de escolaridade. A lista completa de oportunidades pode ser conferida na página da SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda), no Portal da Prefeitura.


Há 14 oportunidades para a para a função de agente de saneamento, para um contrato de 365 dias, que não pedem experiência. Para quem deseja atuar no ramo de atendimento, há 18 vagas para atuar como atendente, em diferentes empresas dos mais variados ramos. Para pedreiros, são mais de 20 vagas, mas é preciso ter atuado na área. Para trabalhadores PCD, são 19 oportunidades exclusivas, em cinco funções diferentes.

Encaminhamento


No mural de vagas, são informadas todas as oportunidades e os critérios para se candidatar a cada uma delas. Caso o candidato se enquadre no perfil da vaga e queira ser atendido por WhatsApp, é preciso agendar o atendimento virtual. Os atendentes da SMTER entrarão em contato pelo número fornecido no horário e dia escolhido.


O atendimento presencial é feito sem a necessidade de agendamento, por ordem de chegada, conforme a disponibilidade máxima de atendimento. A sede da Secretaria fica na rua Pernambuco, 162, Centro, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.


vagas de emprego vagas de emprego em Londrina Secretaria Municipal do Trabalho
