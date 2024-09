São Paulo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira por vaga na semifinal da Libertadores

O São Paulo quer fazer valer o seu mando de campo para chegar a semifinal da Libertadores. Depois de segurar um empate fora de casa, o Tricolor recebe o Botafogo, nesta quarta-feira (25), às 21h30, no Morumbis.







Uma vitória simples garante a classificação do São Paulo, que terá força máxima em campo. Se persistir um novo empate, a disputa vai para os pênaltis. O classificado enfrenta na próxima fase o vencedor do duelo entre Flamengo e Peñarol.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Após poupar os titulares na derrota para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Luís Zubeldía manda a campo um time completo e sem desfalques. A provável formação tem Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri.





Se quiser repetir a estratégia da primeira partida, quando escalou a equipe com três zagueiros, Zubeldía pode colocar o zagueiro Sabino na posição de Wellington Rato. O ataque tem sido uma preocupação para o treinador argentino. Nos últimos seis jogos, o Tricolor marcou somente dois gols. No entanto, o técnico mostrou confiança na classificação.

Publicidade





"Sabemos o que representa a Libertadores. Todos: jogadores, estafe, dirigentes, torcedores e eu. Até o momento, o time vem competindo bem. É um grande desafio seguir avançando. Temos desejo, sonho e fé que podemos chegar o mais alto possível. É um mata-mata de 180 minutos e faltam 90. Sabemos que somos muito fortes aqui", afirmou Zubeldía.





Quem pode voltar a ficar à disposição do treinador é o atacante Ferreira, que não atua a mais de 40 dias, em razão de uma lesão muscular. O jogador voltou a treinar na última semana, mas não tem condição física para começar jogando e, com isso, pode ser opção no banco de reservas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: