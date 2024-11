STF vai passar por varredura completa em busca de explosivos

O STF (Supremo Tribunal Federal) divulgou que os prédios da Corte vão passar por uma varredura completa na madrugada e manhã desta quinta-feira (14) em buscas de explosivos. A medida foi tomada em virtude as explosões ocorridas na frente da sede do tribunal.





O expediente dos servidores foi suspenso até o meio-dia no edifício-sede e nos anexos, onde estão os gabinetes dos ministros. Conforme a assessoria da Corte, a situação será reanalisada ao longo da manhã.

As explosões ocorreram por volta das 19h30. Inicialmente, foram detonados explosivos em um carro estacionado no anexo 4 da Câmara dos Deputados, perto do STF. Então, houve e explosão de artefatos no corpo do autor do ataque, em frente à sede do Supremo.





No momento da ocorrência, advogados e autoridades que participaram do julgamento do processo que trata da letalidade das operações policiais no Rio de Janeiro deixavam o plenário da Corte.

O público ficou assustado e foi retirado do STF pelo subsolo. Em seguida, o edifício-sede foi evacuado e interditado. Os ministros saíram em segurança.





Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), suspendeu as sessões da Casa até o meio-dia desta quinta. A medida vale para sessões plenárias, reuniões de comissões e demais eventos programados.





Lira ainda determinou que a Polícia Legislativa investigue as circunstâncias da explosão de um carro nas proximidades da Casa.





