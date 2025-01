Totalmente digital, Nubank ultrapassa Itaú em número de clientes

O Nubank ultrapassou o Itaú Unibanco em número de clientes no quarto trimestre de 2024. Segundo dados do Banco Central, o banco digital estava com 100,77 milhões de clientes entre outubro e dezembro, ante 98,5 milhões do Itaú.





Com os novos números, o Nubank tornou-se o terceiro maior banco do Brasil em número de clientes, perdendo apenas para Caixa Econômica Federal (154 milhões) e Bradesco (109 milhões).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Voltado ao público jovem, o Nubank também mira o mercado de alta renda, no qual o Itaú prospera. Para isso, o banco digital tem ampliado sua gama de produtos e serviços, incluindo investimentos em seu aplicativo e uma operadora móvel virtual no Brasil.

Publicidade





Em novembro, o banco havia anunciado a marca de 100 milhões de clientes no Brasil, uma evolução de 3 milhões ante o final do terceiro trimestre. Já o Itaú teve uma redução de 0,7% no número de clientes na comparação trimestral. Com foco em redução de risco na carteira de crédito, o banco deixou de ofertar produtos mais procurados pela baixa renda, como o crédito consignado.





As diferentes estratégias e momentos de negócio se refletem nos resultados dos bancos. No terceiro trimestre de 2024, o Nubank lucrou US$ 592,2 milhões (R$ 3,5 bilhões) enquanto o resultado do Itaú Unibanco foi de R$ 10,19 bilhões.





Em valor de mercado, porém, o Nubank está a frente desde maio. Listado na Bolsa de Valores de Nova York, o banco digital vale US$ 58 bilhões (R$ 343,7 bilhões), enquanto a capitalização do Itaú é de R$ 298 bilhões.