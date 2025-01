Está difícil dormir com o calorão? Veja dicas para deixar a casa mais fresca

Veja dicas para dias como esta quarta-feira (22), o mais quente deste primeiro mês do ano na capital paulista, com 33,8°C de temperatura máxima medida pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Saiba como lidar com a bagunça e organizar a casa no fim de ano

Está difícil dormir nos últimos dias, principalmente em estados como os de São Paulo e Rio de Janeiro, por causa do calorão. No início da semana, a temperatura média durante a madrugada na capital paulista ficou acima de 23°C. Se você não tem ar-condicionado em casa, há algumas alternativas para não sofrer tanto.

Como melhorar o ambiente contra o calorão





VENTILE A CASA

Abra as janelas, principalmente à noite, para o vento circular. Se houver riscos de insetos entrarem no imóvel, use telas de proteção. Entretanto, a ventania tende a ser menor.





QUAIS AMBIENTES VENTILAR

Conforme a professora Loyde, deixe a casa toda aberta para criar corredores de vento. A dica é válida principalmente em caso de ventilação cruzada, quando o vento que entra em uma janela não corre direto para outra.

Publicidade





VENTILADORES

Se o vento for fraco demais, recorra a ventiladores -vale desde os portáteis aos de teto. Climatizadores, além de mais silenciosos, costumam ser boa opção.





CORTINAS E PERSIANAS

É importante que estejam fechadas no horário de maior incidência de radiação para evitar que o ambiente fique ainda mais aquecido. Cortinas de tecidos de tons mais claros ajudam a refletir a luz do sol e não absorvê-la.





Publicidade

Cortinas blackout costumam melhorar o isolamento. Também há quem instale películas, principalmente em vidraças.

Se precisar use outras formas de bloquear o sol, como toldos ou grandes vasos de plantas que façam sombra.





CORES DA PAREDE

As cores claras são importantes, principalmente no lado externo do imóvel, porque refletem a luz do sol, ao contrário das tonalidades mais escuras, que absorvem a radiação.





Publicidade

No interior, não há problema em relação as cores mais escuras, desde que não sejam em paredes que recebam diretamente a luz solar.





AFASTE-SE DE PAREDES QUENTES

Uma parede de concreto que recebeu radiação solar durante todo o dia pode manter a temperatura alta. Portanto, se for o caso, afaste um pouco a cama.





PLANTAS

Ajudam a proteger do sol. Plantar uma árvore na frente de casa vai demorar para produzir sombra, por isso, plantas como trepadeiras podem ser soluções mais rápidas para amenizar o calor.





No interior, jardins de inverno ou mesmo plantas penduradas na parede também ajudam. "Será preciso irrigar [os vegetais], vai haver fotossíntese e o ambiente ficará um pouco mais refrescante", afirma a professora Loyde.





AMBIENTES BAGUNÇADOS E CHEIO DE MÓVEIS

Casa com muitos móveis e bagunça provavelmente vai criar barreiras para a circulação de vento. Melhor se o espaço estiver mais arejado.





Desligue eletrodomésticos e eletrônicos que não estão em uso.





ILUMINAÇÃO

Lâmpadas incandescentes costumam esquentar. Por isso, opte pelas de led, que também são mais econômicas. A sensação será bem melhor.





LENÇÓIS

Procure usar lençóis de algodão e não de tecidos sintéticos, que ajudam na respiração. Procure os que têm menor quantidade de fios. Troque a roupa de cama com frequência.





OUTROS TECIDOS

No caso de sofás de couro ou camurça, procure revestir as almofadas e encostos com tecidos de algodão. Tapetes podem reter a temperatura.





CUIDE-SE

- Evite alimentos pesados antes de dormir

- Prefira saladas e frutas

- Hidrate-se com muita água

- Banhos e brincadeira com água ajudam a controlar a temperatura do corpo

- No verão a umidade do ar costuma ser alta, pois é uma estação de chuva. Por isso, manter toalhas molhadas ou baldes e bacias com água no ambiente pode ser dispensável. A dica vale para os dias quentes de inverno, cada vez mais comum em tempos de aquecimento global, porque a umidade do ar é baixa