Túmulo de Eunice Paiva, retratada em 'Ainda Estou Aqui', será ponto de visita guiada em SP

Os cemitérios São Paulo e Araçá, na capital paulista, receberão visitas guiadas no final de janeiro. O projeto tem o objetivo de contar uma parte da história da cidade celebrar o legado de importantes personalidades. Os passeios, gratuitos, ocorrem uma vez por mês.





Nesta edição, um dos destaques é a visita dedicada à memória de Eunice Paiva, retratada no filme "Ainda Estou Aqui". Ela era casada com o deputado Rubens Paiva, desaparecido depois de ter sido preso durante a ditadura militar, no Rio de Janeiro, em 1971.





No cinema, Eunice foi interpretada por Fernanda Torres, que por esse papel se tornou a primeira brasileira a ganhar o Globo de Ouro de melhor atriz.





Eunice morreu em dezembro 2018, aos 89 anos, e foi sepultada no cemitério do Araçá. O local foi visitado pela atriz, que em novembro prestou uma homenagem à advogada nas redes sociais.





"Há um ano, se encerravam as filmagens de 'Ainda Estou Aqui' e fui sozinha agradecer a essa grande brasileira, pela honra de tê-la encarnado no cinema. Obrigada, Eunice", escreveu.





"A vida de Eunice Paiva mostra a importância da memória. Visitando a sua história, entendemos muitas coisas sobre a formação do nosso país, passagens importantes, especialmente sobre regimes ditatoriais", pontua Thiago de Souza, pesquisador e idealizador do projeto.





O Araçá, que fica na região do Pacaembu, zona oeste da capital paulista. O local conta com obras dos artistas Victor Brecheret, Eugênio Prati e Gildo Zampol.





Atrizes como Cacilda Becker e Nair Bello e o empresário da comunicação Assis Chateaubriant. por exemplo, são outras personalidades sepultadas no local.





Já no cemitério São Paulo, que fica em Pinheiros, também zona oeste, o projeto irá enfatizar a importância das obras de arte de Galileu Emendabili, que existem no local.





O ator e cineasta José Mojica Marins, o Zé do Caixão, o dramaturgo Antônio Abujamra e o jogador de futebol Arthur Friedenreich são algumas das celebridades que estão sepultadas na unidade.





SERVIÇO





- "Araçá e Suas Vozes", domingo (26), às 10h, no Cemitério Araçá, avenida Doutor Arnaldo, 666 - Pacaembu

- "Necrópole São Paulo e Suas Vozes", sábado (25), às 18h, no Cemitério São Paulo, rua Cardeal Arcoverde, 1.250 - Pinheiros