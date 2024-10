Uso de telemedicina em UTI não reduz tempo de internação, diz estudo

Um estudo do Hospital Israelita Albert Einstein, realizado por meio do Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde), do Ministério da Saúde, em parceria com o ISGlobal (Instituto de Saúde Global de Barcelona), concluiu que o uso da telemedicina em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) não contribui com o tratamento de pacientes internados nem reduz o tempo de hospitalização.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O ensaio clínico randomizado envolveu 17.024 pacientes graves, com 18 anos ou mais, de 30 UTIs de hospitais públicos brasileiros em 17 estados de todas as regiões do país, entre junho de 2019 e julho de 2021.

Publicidade



Os resultados do estudo, batizado de Projeto Telescope 1, foram apresentados no Congresso da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, em Barcelona, e publicados no The Journal of the American Medical Association (Jama), nesta quarta-feira (9).



Para a análise, 15 UTIs seguiram suas rotinas habituais de atendimento. A outra metade recebeu, além dos cuidados habituais, rodadas diárias de telemedicina que consistiam em reuniões entre um intensivista do Hospital Israelita Albert Einstein em regime remoto e a equipe local para discussão de diagnósticos e planos de tratamento.

Publicidade



O especialista também fornecia à equipe médica orientações atualizadas de tratamento e realizava sessões virtuais mensais para revisão dos indicadores de qualidade da UTI, de segurança, processo e desfecho. O modelo foi centrado no médico.



Para a intervenção, foram construídos 20 protocolos -produzidos em textos e vídeos- com as doenças e condições mais comuns no Brasil.

Publicidade



Os atendimentos ocorriam em dias úteis, dentro do Einstein ou de locais com estrutura e internet adequadas, longe de barulho e com boa iluminação. Não houve problemas tecnológicos.



Para a escolha das UTIs, os pesquisadores distribuíram convites por email para unidades do Cnes (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) e da Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva. A maioria não foi respondida e muitos números de telefone eram inválidos. As instituições que aceitaram o convite e atenderam aos critérios de elegibilidade foram incluídas no estudo.

Publicidade



Participaram da análise as unidades de terapia intensiva com pelo menos oito leitos -a maioria tinha dez- e médicos e enfermeiros registrados no local. Era requisito não ter intensivista nestes locais.



As especializadas -como unidades de cirurgia cardíaca e neurológica, por exemplo-, unidades de cuidados intermediários e UTIs em que rodadas multidisciplinares diárias estruturadas estavam em vigor ou a gestão era orientada por índices de desempenho disponíveis (auditoria periódica e feedback, e planejamento específico com base nos indicadores) foram excluídas. Apenas uma UTI por hospital foi inscrita.

Publicidade