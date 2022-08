Vagas de trabalho para cuidadores crescem com o aumento da população idosa

A vocação profissional é basilar, independentemente da área de trabalho. A justificar, o tempo que todo trabalhador dedica à atividade laboral. Assim, pode-se refletir que embora existam carreiras promissoras, ter gosto pela escolha é requisito primário. Reconhecida e com perspectivas positivas, a profissão de cuidador de idosos é um exemplo de demanda de mão de obra capacitada para os dias atuais e para os anos que estão por vir, sobretudo dada a expectativa de vida da população.



O administrador e professor Henrique Gambaro, da Gambaro Desenvolvimento Profissional, destaca as pesquisas em torno do tema, que ratificam a informação. "Diversas pesquisas apontam que a população idosa no Brasil está crescendo e o IPEA , Instituto de Pesquisa Economia Aplicada, vinculado ao Ministério da Economia, prevê que um quarto, ou seja, 25% da população brasileira estará nesta situação até 2060. Estes números mostram que haverá uma oportunidade muito grande no mercado de trabalho para pessoas que gostariam de trabalhar para este público", sinaliza o especialista em cursos e treinamento na área de Gestão de Recursos Humanos.







O aumento de ofertas de trabalho para cuidadores de idosos, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos e preparadores físicos com foco na terceira idade é uma realidade, segundo Gambaro. "Também é visível o aumento do número de casas de repouso para idosos, não de asilos como eram antigamente, mas de locais onde há a preocupação no desenvolvimento físico e cognitivo deste pessoal por meio de atividades e técnicas já testadas e aprovadas, e isto, consequentemente, já aumentou a demanda na contratação de pessoal preparado e com competências e habilidades focadas para este público. É uma grande oportunidade de se especializar, pois hoje não esta fácil encontrar pessoas dispostas e preparadas para isto", afirma.







Nesse sentido, o professor lembra que é crucial desenvolver habilidades e competências que respondam realmente ao que este público espera. "Além de as famílias e os próprios idosos estarem mais cientes da necessidade de um serviço qualificado, desenvolver habilidades e competências que respondam realmente ao que este público espera. Cuidar não é algo fácil. Este trabalho necessita um alto grau de responsabilidade e empatia. Não pode ser algo mecânico". Ou seja, fazer o que sabe, ama e com competência.





