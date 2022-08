Michelle Bolsonaro faz vigília evangélica no Palácio do Planalto, em Brasília

A primeira-dama Michelle Bolsonaro fez, na madrugada desta segunda-feira (1º), uma vigília com fiéis evangélicos dentro do Palácio do Planalto, em Brasília. A ação ocorreu até as 5h da manhã.

Inauguração de templo

A vigília ocorreu após o presidente Jair Bolsonaro, a esposa e outros políticos aliados participarem da inauguração do novo templo da IURD (Igreja Universal do Reino de Deus), em Brasília.





Estiveram presentes no chamado "templo do solo sagrado", além do presidente e a primeira-dama, a candidata ao Senado e ex-ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos Damares Alves; José Carlos Oliveira, ministro do Trabalho; e Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal.

Continua depois da publicidade





A ligação entre Bolsonaro e a IURD não é recente. Em 2018, o líder da instituição, Edir Macedo, declarou voto publicamente a Bolsonaro. Desde então, os programas evangélicos exibidos pela Record TV (que também pertence à IURD) passaram a veícular reportagens criticando a oposição.







Veja abaixo o vídeo da vigília.