Veja datas e o que saber sobre as próximas seleções do Sisu, Prouni e Fies

Começam já neste mês de janeiro as seleções para os programas universitários mais importantes do país, que usam a nota do Enem, divulgada nesta segunda (13).





As inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) acontecem a partir do dia 17. O cadastro para quem pretende participar do Prouni também ocorre em janeiro e estará disponível a partir do dia 24.





Já quem pretende participar do Fies pode fazer a inscrição a partir do dia 4 de fevereiro.





Confira o calendário e as principais informações dos programas.





SISU





As inscrições do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) começam no dia 17 de janeiro e vão até o dia 21 de janeiro de 2025.





Para participar, o estudante deve preencher o cadastro socioeconômico e escolher o curso, instituição, turno, local e desejados. A inscrição será feita no portal do Sisu.





O resultado com os aprovados será divulgado em 26 de janeiro e as matrículas devem ser feitas nas instituições de ensino de 27 a 31 de janeiro de 2025.





Podem participar os estudantes que têm o ensino médio completo, que participaram do Enem 2024 e não zeraram a prova de redação. Manifestação de interesse na lista de espera estão marcadas para 26 a 31 de janeiro





O Sisu é a plataforma do governo federal na qual participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) se inscrevem para vagas de ensino superior em instituições públicas.





Podem se inscrever os candidatos que tenham obtido nota maior do que zero na prova de redação da prova. Além disso, as instituições de ensino podem adotar notas mínimas para inscrição em seus cursos.





O candidato é selecionado quando a nota obtida no Enem, considerando a média dos pesos definida em cada curso, está entre as maiores da opção de curso escolhida.





- Inscrições: 17 a 21 de janeiro.

- Chamada regular: 26 de janeiro

- Matrícula ou registro acadêmico junto à instituição: 27 a 31 de janeiro

- Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro





PROUNI





O Prouni (Programa Universidade para Todos) oferta bolsas de estudo, integrais ou parciais em cursos de graduação em instituições de educação superior privadas.





As inscrições ocorrem entre os dias 24 e 28 de janeiro. A primeira chamada ocorre no dia 26 de fevereiro. A segunda chamada no dia 26 de março e a manifestação de interesse na lista de espera está prevista para os dias 26 e 27 de março.





Segundo o Ministério da Educação, para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem e ter alcançado ao menos 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. O estudante também não pode ter zerado na redação.





- Inscrições: 24 a 28 de janeiro

- Primeira chamada: 26 de fevereiro

- Segunda chamada: 26 de março

- Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de março





FIES





O Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) abrirá inscrições entre 4 e 7 de fevereiro. O resultado com os aprovados será divulgado no dia 18 de fevereiro. O início da convocação da lista de espera do Fies ocorre a partir de 25 de fevereiro.





O Fies é um programa do governo federal que concede financiamento a estudantes em cursos superiores. Podem se inscrever quem tenha participado da prova do Enem e tenha alcançado ao menos 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame.





O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos.





- Inscrições: 4 a 7 de fevereiro

- Resultados: 18 de fevereiro

- Início da convocação da lista de espera: 25 de fevereiro