Venda de ingressos do festival This Is Marília Mendonça começa nesta terça-feira

Marília Mendonça vai ganhar uma homenagem em outubro, com um megafestival em São Paulo. Idealizado pelo Spotify, This Is Marília Mendonça vai levar ao palco do Allianz Parque um line-up que reúne Alok, Jão, Ludmilla, Péricles, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Xamã, Yasmin Santos e a dupla Zé Neto & Cristiano.



Os shows serão realizados no dia 5 de outubro. A venda de ingressos começa nesta terça (6) e haverá pré-venda na segunda (5), a partir das 14h, para pessoas que se cadastrarem em marilia.com.vc.





Segundo Carolina Alzuguir, head de relacionamento com artistas, gravadoras, selos e distribuidoras no Spotify no Brasil, o line-up foi decidido em conjunto com a família da cantora, que morreu em 2021, aos 26 anos.





"Os artistas foram selecionados junto à família da Marília. Inclui pessoas que fizeram parte da sua história e que, sem dúvidas, colaboram para mostrar a versatilidade da Marília e o interesse que ela sempre demonstrou por outros gêneros, algo que ela carregou nos seus lançamentos ao longo da sua carreira", disse Alzuguir ao UOL.



PLAYLISTS ESPECIAIS

Para promover o evento, o Spotify criou um hub com uma coleção de playlists especiais. A seção "Um Show Para Cantar Junto: Line-Up" reúne playlists dos artistas que participarão do show.





Outra é "This Is Marília Mendonça 05/10 em SP", que tem as playlists "This Is Marília Mendonça", com hits da cantora; e "Written by Marília Mendonça", com canções que ela escreveu.





O Spotify colocou também no ar "Temas da Rainha", com playlists temáticas com canções do catálogo da cantora; e "Marília em Podcasts", que, como indica o nome, mostra episódios com a cantora, além de entrevistas relacionadas a ela.