Agenda cultural de agosto em Londrina está repleta de eventos musicais

Após um mês de julho mais calmo nos palcos da cidade, agosto chega com uma agenda cultural repleta de eventos imperdíveis em Londrina.





As atrações já começam neste domingo (4) com a banda curitibana Jovem Dionísio, dona do hit “Acorda, Pedrinho”, que viralizou em 2022. O público também está em contagem regressiva para o Festival Tropicadelia, que, nesta edição, reúne mais de 20 atrações em 12 horas de muita música, arte e diversão no Parque Ney Braga.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além destes, a agenda inclui os principais nomes que vão agitar Londrina nos próximos dias, desde artistas renomados em show solo até festivais com programações especiais, prontos para celebrar o melhor do rock, do blues, do hip hop e muito mais.





Confira abaixo o roteiro especial da FOLHA e programe-se:



Publicidade





Jovem Dionísio – Cadeiraria Tour





Após sucesso internacional, a banda curitibana Jovem Dionísio vem a Londrina com a "Cadeiraria Tour", pela primeira vez, apresentando seu novo álbum “Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)”, de maio deste ano.

Publicidade





O repertório também inclui sucessos anteriores como “Ponto de Exclamação”, “Algum Ritmo” e o hit “Acorda, Pedrinho” de 2022, que colocou a banda no topo do ranking de Top 50 Streamings do Brasil, sendo a primeira desde 2018 a alcançar essa posição.





Guiados pelo indie pop, o show combina arranjos dançantes do subgênero Miami Bass até o hip hop mais evidente, sem perder a essência em melodias mais tranquilas.

Publicidade





Quando: domingo (4), às 20h

Publicidade

Onde: Vitrola Bar (Av. Higienópolis, 2405 - Guanabara)

Quanto: a partir de R$ 70, à venda pela plataforma Meaple





Confira a agenda completa na FOLHA DE LONDRINA: