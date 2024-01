Verão registra "aparição" de ET na Ilha do Mel e bruxos em Itapema/SC

Quando o recurso é utilizado dessa maneira, de acordo com Sacani, ocorrem sérios problemas na estimativa das dimensões do objeto ou do "ser" que está sendo gravado filmando, sendo que essas distorções levam a interpretações muito erradas como seres com três metros de altura.

As teorias tomaram conta da internet e o geofísico, youtuber e editor do Space Today TV, Sérgio Sacani, fez questão de esclarecer a história e explica que as imagens foram feitas com o zoom digital de um Iphone 13 em seu máximo.

Com muitos compartilhamentos, viralizou nas redes sociais recentemente um vídeo gravado por pessoas que faziam uma trilha pela Ilha do Mel, no Paraná. Na gravação, as pessoas veem um 'ser gigante' e pensam ser um extraterrestre, vulgo ET.





ET: UM JOGADOR DE BASQUETE





Na verdade, o suposto ET é o jogador de basquete do Flamengo, Felipe Motta. O atleta, que ostenta quase 2 metros de altura, fez questão de ir a público e contar que era ele que estava ali no morro no momento da captação das imagens.

Ele conta que fazia apenas um passeio pelo local quando foi confundido com o tal 'ser gigante'. O jogador brinca que tem consciência de que sua altura não é algo comum e convida outros 'gigantes' para ajudar a desmistificar a situação.







Com o objetivo de coibir a má divulgação científica e a anomia relativa à astronomia no Brasil, Sacani deu as explicações detalhadas.

"O ano de 2024 mal começou e já temos a primeira grande confusão, para não o dizer fake news. Turistas realizaram uma filmagem do Morro das Encantadas na Ilha do Mel no litoral do Paraná e afirmaram que estavam filmando criaturas alienígenas e que elas teriam três metros de altura."





O Governo do Paraná, que tem o slogan Verão Maior Paraná, usou as redes sociais para lidar com bom humor sobre o suposto ET, brincando que invasores vieram conhecer a beleza do ponto turístico durante o Verão Maior Paraná.





"Surreaaaaaaaal o que rolou na Ilha do Mel!!! O Verão Maior Paraná é outraaaaaaa história e até "seres estranhos" vieram conferir. E você, vai ficar de fora?", foi a mensagem.





