Vítimas de acidente com time de remo terão velório coletivo em Pelotas

acidente com a van de atletas de remo no Paraná serão velados nesta terça-feira (22) em Pelotas. Os corpos das vítimas de umserão velados nesta terça-feira (22) em Pelotas.





Velório coletivo será realizado no local onde as vítimas treinavam. Segundo o Centro Português de Pelotas, a cerimônia de despedida começará na sede campestre do clube, às 16h.





Cerimônia será aberta ao público. Não há até o momento informação sobre onde os corpos serão enterrados nem sobre quanto tempo o velório coletivo deve durar.





Corpos serão transportados pela Força Aérea Brasileira e devem chegar a Pelotas ainda nesta manhã. Segundo a FAB, a aeronave C-105 vai decolar de Curitiba rumo ao Rio Grande do Sul, A viagem deve durar 1h30.





''Não tinham dinheiro para as passagens de avião, mas terão dinheiro para o transporte deles mortos de volta'', afirmou irmão de vítima. Italo Fontoura, irmão do adolescente Henry, de 15 anos, fez comentário em tom de protesto nas redes sociais.





VEJA QUEM SÃO AS VÍTIMAS DE ACIDENTE:





Oguener Tissot, 43, técnico. Ele foi um dos idealizadores do projeto Remando para o Futuro. Oguener coordenava a equipe que foi vitimada no acidente e tinha uma academia de remo com o seu sobrenome. O treinador deixa um filho de seis anos.





João Pedro Kerchiner, 17, atleta. Nas redes sociais, o jovem recebeu homenagens de amigos e familiares. "Hoje brilha lá no céu mais uma estrelinha", afirmou a tia de João.





Henry da Fontoura Guimarães, 17, atleta. Henry era estudante do Instituto Federal Sul-rio-grandense. Ele fazia curso técnico em edificações no campus Pelotas da instituição, que declarou luto oficial de três dias.





Samuel Benites Lopes, 15, atleta. Samuel era reservado nas redes sociais, mas a mãe dele, Erica Benites, costumava publicar registros das competições do filho, que sonhava em ser atleta olímpico. "Muito orgulhosa de ti meu filho. Tua dedicação sendo reconhecida.", afirmou em um dos posts.





Vitor Fernandes Camargo, 17, atleta. Vitor voltava de São Paulo com uma medalha de prata e também usava as redes sociais para compartilhar a vida de treinamentos. "O remo é algo que me dá motivação para acordar cedo todos os dias", afirmou em uma das publicações.





Angel Souto Vidal, 16, atleta. Ativa nas redes sociais, Angel fez uma série de publicações com os detalhes da viagem para São Paulo. Ela faria aniversário de 17 anos em duas semanas.





Nicole Colella Rodrigues da Cruz, 15, atleta. Nicole também compartilhava registros das viagens como atleta nas redes sociais. "Sou muito grata pela minha equipe de treino, toda equipe de suporte", afirmou, em uma das publicações.





Helen Belony, 20, atleta. Helen morava na periferia de Pelotas e era considerada uma "promessa no remo brasileiro". Filha mais nova de uma família de cinco irmãos, ela foi selecionada para treinar pelo projeto Remando para o Futuro aos 14 anos, quando ainda não sabia nadar.





Ricardo Leal da Cunha, 52, motorista. Segundo um colega, o motorista da van aceitou o trabalho de última hora. Em entrevista ao jornal Correio do Povo, Athos Tarouco, que dirigiria o veículo, contou que repassou o trabalho para Ricardo, que era vizinho dele, porque a viagem demorou a ser confirmada.





ADOLESCENTE DE 17 ANOS FOI ÚNICO SOBREVIVENTE DA VAN





Ele foi internado no Hospital São José, mas recebeu alta ainda nessa segunda. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o atleta teve ferimentos leves.





O motorista da carreta também foi levado ao hospital. Ele tem 30 anos e não teve identidade divulgada. O homem já teve alta do hospital.





A van, que levava 10 pessoas, foi arrastada para fora da pista por uma carreta, que tombou sobre ela em seguida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu às 21h40 no km 665 sentido Santa Catarina da pista. A carreta tinha placa de Rio Grande (RS).





Parte das vítimas ficou presa às ferragens. Um guindaste içou a carreta do local e, após varredura, o Corpo de Bombeiros constatou que todos que continuavam no local estavam mortos.





Suspeita é de que a carreta tenha perdido os freios. Segundo a PRF, um carro de passeio também foi atingido durante o acidente, mas o motorista não teve ferimentos.





Rodovia ficou interditada até as 12h. O sentido Santa Catarina da pista chegou a registrar 22 km de congestionamento e a descida da serra vai ser feita por comboio da Polícia Rodoviária Federal, informou o órgão.





PRESIDENTE E GOVERNADOR LAMENTAM





O presidente Lula (PT) comunicou que soube das mortes e chamou o acidente de ''trágico''. ''Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou um neto. É irreparável. Meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas'', disse pelas redes sociais.





O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também publicou uma nota de pesar. ''Eles estavam representando nosso Estado com muita honra e talento. Esses jovens eram exemplos de dedicação, superação e orgulho para todos nós'', escreveu pelo X.





Leite ainda disse ter acionado a Secretaria de Segurança Pública para oferecer apoio aos familiares. ''Minhas orações estão com as famílias e amigos. Que encontrem forças para enfrentar essa perda. O Rio Grande do Sul está de luto.''





Além disso, Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de sete dias. A informação foi confirmado ao UOL pelo Executivo municipal nesta segunda (21).





A UFPel (Universidade Federal de Pelotas), responsável pelo projeto ''Remar para o Futuro'', comentou o ocorrido. A Instituição disse que está acompanhando o caso de perto e presta apoio para esclarecer as circunstâncias do acidente.





A Universidade também decretou luto oficial de três dias. ''Neste momento de dor, a UFPel se solidariza com as famílias e amigos das vítimas'', afirmou.