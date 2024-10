Polícia abre inquérito por homicídio em acidente que matou atletas no PR

A Polícia Civil abriu na segunda-feira (21) um inquérito por homicídio culposo na direção de veículo automotor para investigar o acidente que deixou nove pessoas mortas na BR-376, em Guaratuba (Litoral).





A Polícia Civil irá ouvir o único sobrevivente da van que levava atletas de remo. Após o acidente, por volta das 21h40 deste domingo, ele foi encaminhado com ferimentos leves para o Hospital São José, em Joinville (SC), e recebeu alta na manhã desta segunda-feira (21).





Os agentes tentam localizar o condutor da carreta envolvida no acidente para que ele preste esclarecimentos. O homem de 30 anos também foi socorrido e recebeu alta nesta manhã. Segundo a PRF, um carro de passeio também foi atingido durante o acidente, mas o motorista não teve ferimentos.





A Polícia Civil irá fazer diligências no local do acidente nos próximos dias para compreender a dinâmica do acidente. "No entanto, estamos em fase inicial das investigações. [O objetivo da investigação] é conceder uma resposta justa e eficaz para a população e para a família das vítimas fatais", disse o delegado Edgar Santana, em entrevista coletiva concedida à tarde.





Parte das vítimas ficou presa às ferragens. Um guindaste içou a carreta do local e, após varredura, o Corpo de Bombeiros constatou que todos que continuavam no local estavam mortos. "O caminhão teria passado por cima da van, e as vítimas foram a óbito no local", relatou o delegado, ao detalhar a dinâmica do acidente.





A suspeita é de que a carreta tenha perdido os freios. A van onde estavam as vítimas fatais conduzia os atletas após participação no Campeonato Brasileiro de Remo em São Paulo. Eles voltavam para casa, em Pelotas (RS), após a disputa. As vítimas tinham de 15 a 52 anos, segundo a PRF.