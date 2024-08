Voepass vai deixar de operar voos para 9 destinos até outubro

A empresa aérea Voepass divulgou nesta terça -feira (20) que vai deixar de operar voos diários para nove destinos até o dia 26 de outubro. Em nota, a companhia informou que a medida é uma readequação das operações depois da queda do turboélice ATR 72-500, que fazia o voo 2283 e que caiu em Vinhedo (SP), no último dia 9. O acidente aéreo matou as 62 pessoas a bordo.





Conforme a a Voepass, desde o dia 9, já havim sido interrompidos os voos com destino a Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Seguro (BA). A partir do dia 26 de agosto, vão deixar de operar as rotas para Salvador, Natal e Mossoró (RN), e em 2 de setembro, para São José do Rio Preto (SP), Cascavel (PR) e Rio Verde (GO).



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Com uma aeronave a menos em sua frota, a Voepass Linhas Aéreas informa que foi necessário realizar uma readequação em sua malha. A medida objetiva garantir uma melhora significativa na experiência dos passageiros, minimizando eventuais atrasos e cancelamentos", diz a nota divulgada pela Voepass.





Segundo a empresa, os passageiros que compraram bilhetes dos voos cancelados serão "tratados conforme a base a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)", que regulamenta as condições para transporte de passageiros.





Em caso de atrasos, cancelamentos e interrupção do serviço de transporte aéreo, a Anac orienta os passageiros afetados a entrarem em contato com a companhia aérea responsável pelo voo. A empresa aérea deve cumprir os dispositivos previstos na resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.





De acordo com a resolução, em caso de interrupção do serviço, a companhia deve oferecer "as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro".