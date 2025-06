Cães da GM encontram maconha e haxixe em terreno baldio no Jd. Nossa Sra. da Paz

A GM (Guarda Municipal) de Londrina apreendeu 1.326 buchas de maconha e 20 porções de haxixe em operação realizada com cães, na manhã desta quarta-feira (25). As drogas foram encontradas pelos animais em um terreno baldio na Rua Nossa Senhora da Graça, no Jd. Nossa Sra. da Paz (Zona Norte).





Segundo o Secretário Municipal de Defesa Social, Felipe Juliani, a equipe do canil realizava operação pela região quando os cães encontraram as substâncias escondidas em um pé de mamona. “O mérito é dos cães e da equipe que os treina para realizar esse trabalho pela cidade”. afirmou Juliani.