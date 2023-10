Cambé comemora aniversário no domingo com desfile e festa das crianças

Cambé completa 76 anos na próxima semana. E para celebrar essa data tão importante, neste domingo (8) ocorre o tradicional desfile de comemoração do aniversário, junto com uma programação especialmente pensada para o Dia das Crianças. Ao todo, cerca de 2.000 pessoas participarão do desfile, que será feito na Avenida Inglaterra entre o Banco do Brasil e a Prefeitura. A abertura oficial será às 8h30, e o desfile começa às 9h. Mas além disso, as crianças também poderão ap roveitar uma programação especial no Centro Cultural, que fica na Rua Pará, 161, a partir das 10h e que vai até às 17h.





O prefeito Conrado Scheller destaca que o evento é muito esperado por todos e faz um convite para toda a população cambeense. “O desfile é a nossa celebração do aniversário de Cambé, uma festa que sempre gera muita expectativa em todo mundo. Ficamos muito felizes de organizar uma programação tão especial como essa para comemorar todos juntos, para pessoas de todas as idades, com o desfile, com as brincadeiras para as crianças, com o Cambé Musical mês que vem. Preparamos esse que vai ser um dos maiores desfiles da história e espero ver todo mundo lá”, expressou.

O desfile irá começar às 9h e a organização estima que cerca de 2.000 pessoas passem pela Avenida Inglaterra, entre 900 crianças das 44 escolas municipais, mais alunos de quatro colégios estaduais, e também a participação de servidores, comunidade, entidades e grupos religiosos. O tema do desfile deste ano é “A educação humanizada”.





Após o evento, o Centro Cultural recebe a festa especial do Dia das Crianças e terá muitas brincadeiras, brinquedos infláveis, cama elástica, pintura facial, distribuição de pipoca e refrigerante e a chegada da Família Dinossauro a partir das 15h.

“O desfile é um momento muito importante para o município, um evento cívico com o objetivo de celebrar Cambé, que faz 76 anos. Mas também é um momento onde reunimos todas as nossas escolas municipais, algumas escolas estaduais, alunos, professores, secretarias municipais, entidades, grupos religiosos e toda a comunidade. É uma oportunidade de estarmos unidos, confraternizarmos nesse evento muito tradicional, uma festa linda e esse ano, ainda, com uma mensagem de humanização, tratamento, acolhimento e apresentação de todos os nossos projetos”, salientou a secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata.





As festividades serão celebradas juntas, neste domingo, para que todos os cambeenses tenham a oportunidade de aproveitar o evento e estejam juntos na Avenida Inglaterra. Para isso, antecipou-se as comemorações do aniversário que ocorre na próxima quarta-feira (11) e o Dia das Crianças que será na quinta-feira (12).

Esteja atento também porque para que todos possam acompanhar o desfile em segurança e com tranquilidade, algumas ruas serão interditadas no próximo domingo. São elas: a Avenida Inglaterra e trechos das vias ao redor dela, como as Ruas Dinamarca, Canadá, Espanha, Holanda, Pará, Portugal, Otto Gaertner, Equador, o Calçadão, e as Travessas Rui Barbosa e Duque de Caxias.

Programação do desfile





O desfile terá início às 9h, e quem abre alas é a banda do II Colégio da Polícia Militar do Paraná, tocando fanfarra com instrumentos musicais, uniformes tradicionais e muita alegria para começar as celebrações. Na sequência, vem as alas do Batalhão da Polícia Militar do Paraná, idosos, Misses e a Secretaria Municipal de Educação

Posteriormente, está previsto o 1º bloco de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Escolas Municipais e cada grupo de alas das escolas irá representar um valor e mensagem.





Com isso, teremos: Início da vida em sociedade com os CMEls Eufrauzina Minervina de Jesus, Irmã Dulce, Joana Benaducci e Ignêz Rodrigues Bergamaschi; Transmissão de valores, costumes e cultura com os CMEIs Madre Tereza de Calcutá, Nelson Pizaia, Jamile Hauly e a Escola Municipal Santos Dumont; Função da escola: Identidade, vivência e socialização com a Escola Municipal Alvorada, as Escolas Municipais Rurais D. Pedro II e Ana Zichack Mazzei, e os CMEIs Hugo Gonçalves e A Sementinha; Ampliação do mundo social da criança com os CMEIs Amábile Ferro Bôscolo e Prefeito Archimedes e a Escola Municipal Izaura Ferreira Neves; Direitos e deveres com a Escola Municipal Profª Consolación Montes Hernandez, e os CMEIs Aquarela, Zilda Arns e Prefeito Eustáchio Selman; Diferenças e semelhanças com os CMEIs Daisaku Ikeda, Antônio de Oliveira Geraldo, Rosa Raminelli e a Escola Municipal Olavo Soares Barros; e Trabalho em equipe com os CMEIs Balão Mágico, José Sestário e a Escola Municipal Cecília Meireles.

Após as escolas citadas, voltam para a Avenida representantes da comunidade, servidores e entidades sociais como o Lar Marília Barbosa, a Fanfarra de Florestópolis, grupos de escoteiros e os profissionais das Secretarias de Cultura e a de Assistência Social, assim as pessoas que são assistidas e participam das atividades fornecidas pelas áreas, que também foram convidadas.





Na sequência, o 2º bloco de CMEIs e Escolas e suas temáticas, agora com: Formação do povo brasileiro e o respeito às diferenças culturais com os CMEIs Beato Frederico Ozanan, Hugo Simas, Maria Magdalena, Padre José Nieto de Ocariz, Munhoz Zerbeto, Waldomiro Moreira Gomes, e as Escolas Municipais Padre Symphoriano Kopf e Maria Rosa Trevisan; Convivência com as diferenças: Benefícios à sociedade com as Escolas Municipais Anchieta, Lourdes Gobi e Jacídio Correia; Consciência da conservação dos bens de uso coletivo com o CMEI Maria das Virgens, e as Escolas Municipais Pedro Tkotz e Hilda Soares; e Preservação (Problemas Ambientais e os espaços públicos com as Escolas Municipais Santa Isabel e Roberto Conceição e o CMEI Pasquina Jacomel.

Depois a fanfarra de Florestópolis dita o ritmo da festa de novo, acompanhada das alas do APAE, ONG 4 Patas, Secretaria de Saúde, banda Desbravadores, Colégio Cívico Militar 11 de Outubro, Colégio Cívico Militar Érico Veríssimo, Colégio Cívico Militar Antônio Raminelli, Colégio Estadual São José, Secretaria de Esportes, Família Sombel, Igreja Católica Decanato, Conselho de Pastores e Assembleia de Deus.

Caminhando para o fim do desfile, a banda Desbravadores retorna na Avenida para animar o trecho junto com a Frota da Polícia Militar e a Frota do Corpo de Bombeiros.

