Cambé elege Conselho Comunitário de Segurança Rural

Cambé elegeu o primeiro Conseg Rural (Conselho Comunitário de Segurança Rural) do Município nesta quarta-feira (25). Nos próximos dois anos, o conselho terá como objetivo conectar as demandas da comunidade rural às autoridades e forças de segurança, definindo prioridades e ações para garantir mais segurança na zona rural.





O Conseg Rural pretende levantar recursos para a instalação de um conjunto de repetidoras de sinal para a comunicação policial na zona rural, já que ainda existem muitos pontos sem sinal de celular e rádio da viatura. Outra prioridade é a instalação de câmeras inteligentes com captura e levantamento de histórico de placas no quilômetro 12, onde acaba o asfalto, por ser uma rota de passagem de muitos veículos de outros municípios. Outras demandas serão levantadas nas primeiras reuniões.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O presidente do órgão comunitário, J oão Inocente Neto, explicou que, mesmo antes da formalização do Conseg Rural, produtores rurais do município já se reuniam em forma de comissão, discutindo necessidades para a garantia da segurança rural em Cambé. Com isso, mesmo antes das primeiras reuniões, a nova chapa já tem algumas ideias para serem implementadas.





Os primeiros passos, ainda mais burocráticos, preveem a formalização do estatuto do Conseg e segmento no registro, abrindo a possibilidade de aquisição do CNPJ. “Quando a gente tem um CNPJ aberto, conseguimos fazer convênios com o Ministério do Trabalho para a destinação de recursos para as forças de segurança aqui do município. E, hoje, isso seria essencial. Ainda existem muitas demandas no sentido de equipamentos, por exemplo, na área rural de Cambé”, explicou Neto.





O prefeito Conrado Scheller destacou que a criação de mais um conselho reforça Cambé como uma cidade cada vez mais inteligente. “Um município de 110 mil habitantes que tem uma das melhores seguranças do Paraná. E tudo isso com organização e inteligência, investimento em câmeras, equipamentos e, principalmente, a criação desses Conselhos para definir de forma cada vez mais direta e acertada onde investir. A população rural só tem a ganhar com isso”, disse.

Publicidade





Para Neto, o Conselho é essencial para um diálogo direto com a Prefeitura e órgãos de segurança pública. “O produtor rural, quando se organiza, consegue trazer resultados bacanas. E o produtor, geralmente, está do lado das forças policiais. A gente precisa disso, a gente está em zona rural, a gente está distante da cidade e sem segurança a gente não consegue trabalhar. Então, o produtor tem abraçado essa causa porque ele também tem o direito à vida. Na área rural nós temos funcionários, eu mesmo resido na área rural, a minha família está lá. Então, a vida de qualquer pessoa é o direito básico nosso, é o direito à vida e a gente precisa de segurança para isso, para que a gente tenha cada vez mais uma área rural mais segura. E quem puxou essa fila e mostrou a necessidade de organização foi a Prefeitura.”

Publicidade