Cambé encaminha 17 animais ao HV-Unifil no primeiro mês de convênio

A Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) encaminhou 17 animais ao HV-Unifil (Hospital Veterinário do Centro Universitário Filadélfia) durante o primeiro mês do programa Pata (Programa de Atendimento e Tratamento Animal). Firmado em junho deste ano, o convênio tem como objetivo o atendimento de urgência e emergência de cães e gatos comunitários, errantes e vítimas de maus-tratos.





No primeiro mês de atendimento, a Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente) avaliou 21 animais (19 cães e dois gatos) e 17 casos foram classificados como urgência e emergência e encaminhados para o hospital veterinário. Ao todo, foram 13 animais de rua, 3 de família de baixa renda e um de ONG encaminhados ao HV-Unifil.

Dos 15 cães e 2 gatos atendidos pela Unifil, seis sofreram acidentes ou foram atropelados. Três já receberam alta, um deles segue em recuperação e dois vieram a óbito. Segundo a prefeitura, outros dois animais também morreram por motivos diversos.





Durante o primeiro mês do Pata, a Sema também registrou situações que não se enquadram nas regras do convênio firmado com a Unifil. Segundo a secretaria, os casos envolvem munícipes entrando em contato para relatar animais que não estavam em emergência; levando animais direto para o HV-Unifil sem contato prévio para triagem e avaliação; procura do serviço para consultas; procura para animais próprios; procura para outros municípios, como Londrina; e ausência do requisito 'baixa renda'.

A prefeitura alerta que "o serviço é voltado para urgência e emergência, e não consulta. Ou seja, animais atropelados, vítimas de maus tratos ou correndo risco de morte. Além disso, se o animal for identificado com dono e em situação de maus-tratos, a pessoa pode ser responsabilizada e arcar com o valor do tratamento. Situações que não são urgentes também podem ser penalizadas".



A Secretaria também ressalta que nenhum animal deve ser levado ao HV-Unifil sem avaliação prévia da Sema.





