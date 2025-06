Cambé firma convênio com universidade para atender animais vítimas de maus-tratos

A prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) firmou um convênio com o hospital veterinário da universidade Unifil (Centro Universitário Filadélfia) de Londrina para atendimento de cães e gatos que forem vítimas de maus-tratos, atropelamento, abandono ou que estejam em situação crítica de saúde. A parceria foi assinada nesta quinta-feira (26).





A Unifil só vai receber animais com emissão de ordem de serviço e avaliação da veterinária da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Cambé, que vai analisar o grau de risco e identificá-los previamente. Após o atendimento na universidade, os animais serão devolvidos aos seus locais de vínculo, como ONGs e cuidadores independentes, e os errantes serão encaminhados para ações de adoção.



Serão investidos R$ 20 mil ao mês, R$ 240 mil por ano, com recursos próprios da Prefeitura. Em coletiva, o Prefeito de Cambé, Conrado Scheller, lembrou que o Município não tinha, até então, estrutura para atender animais nessas condições, obrigando ONGs e cuidadores a arcarem com os custos de atendimentos particulares.





“A cuidadora tinha que pegar o animal, levar em um veterinário particular e pagar do próprio bolso. Depois saía vendendo rifa para repor esse dinheiro. Hoje a gente tem a Unifil contratada pela Prefeitura de Cambé e que vai dar esse suporte”, afirmou Scheller.





Daniele Martina, coordenadora do hospital veterinário, explica que a instituição tem estrutura para atender animais de grande ou pequeno porte e também os silvestres. Além disso, o atendimento é 24 horas, de segunda a segunda, e conta com cirurgias, exames laboratoriais, raio-x e ultrassom; e especialistas em oncologista, anestesista e oftalmologista.





Scheller enfatizou que a triagem deve passar primeiramente pelo órgão responsável da prefeitura para controle das demandas, evitando que animais de outros municípios sejam encaminhados ao serviço. “Nesse primeiro momento, urgência e emergência serão atendidos. Outros casos, que precisam de uma cirurgia eletiva [por exemplo], a gente vai colocar em fila de espera e ver se também dá para fazer pelo saldo do convênio”, complementou.





"Alívio"





Dolores do Carmo, protetora e defensora da causa animal, conta que todos os dias é acionada para atender casos de gatos e cachorros acidentados e mesmo sem recursos financeiros, se dispõe a ajudar. “Eu estou muito feliz [com o convênio] porque vai ajudar muito, tanto a nós [cuidadores] como também aos animais”.





Marli Aparecida Gaffo, que também é cuidadora e defensora da causa animal, afirma que é um alívio ter o novo serviço à disposição como suporte, já que as ONGs costumam lidar também com outras preocupações, como resgate, recuperação e adoção responsável dos animais. “Quem vive essa situação de pedido de ajuda de animais atropelados, feridos gravemente, em situação de rua e de dor, se sente às vezes incapaz de tomar atitudes, então é um peso a menos”.





Ações conjuntas





Esta é a primeira ação do Pata (Programa de Atendimento e Tratamento Animal) do Município de Cambé, que já distribui ração e medicamentos gratuitos, além da castração em parceria com o Governo do Estado.





Segundo dados fornecidos pela Prefeitura, em 2024 o programa “Cãobé” distribuiu 25 toneladas de ração ao longo do ano a 53 cuidadores do Município – tanto ONGs como cuidadores independentes – beneficiando aproximadamente 1.350 animais.





Em fevereiro e abril deste ano, o programa Castrapet, do governo do Estado, castrou gratuitamente 200 cães e gatos de famílias de baixa renda que se cadastraram junto ao órgão municipal.