Cambé faz mutirão de emissão da carteira do idoso para viagens gratuitas no Paraná

Um mutirão para emissão da Carteira da Pessoa Idosa será realizado na próxima quarta-feira (23), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). A ação vai ocorrer a partir das 13h30, no Centro de Convivência do Idoso do Tupi, na Rua Curitiba, 1037.



A carteira é um documento que assegura às pessoas com mais de 65 anos o direito de viajar para outros municípios do Estado do Paraná de forma gratuita ou com desconto de 50% nas passagens de ônibus.





Com isso, toda linha de ônibus intermunicipal deve oferecer duas vagas gratuitas ou 50% de desconto no valor das passagens para os idosos cadastrados. A iniciativa busca ampliar o acesso da população idosa aos seus direitos, promovendo a convivência e o envelhecimento ativo.

Em Cambé, a ação será promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e pelas equipes do CRAS e do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, abrangendo as regiões dos CRAS Ana Rosa, São Francisco e Tarobá.

QUEM TEM DIREITO?



Para conseguir a carteira é preciso ter:

Idade igual ou superior a 65 anos

Renda igual ou inferior a dois salários mínimos nacionais

Inscrição no CadÚnico.





O QUE LEVAR NO DIA





Além de preencher todos os requisitos, o idoso também deve ter em mãos o RG, o CPF e um celular com acesso à internet e e-mail no dia do mutirão.









