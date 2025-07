CMTU libera acesso à Avenida Octávio Genta pela Avenida Waldemar Spranger

O acesso à Avenida Octávio Genta pela Avenida Waldemar Spranger foi liberado na tarde desta sexta-feira (18). Com o fim da interdição, os veículos agora conseguem trafegar por baixo do viaduto da PR-445 e seguir sentido Jd. Terra Bonita.



No sentido contrário, o acesso está liberado apenas até o viaduto. O acesso neste sentido para a Waldemar Spranger segue bloqueado para a finalização das obras.



O trânsito sob o viaduto tem sofrido interdições desde o dia 21 de maio para alargamento da via, implantação de galerias pluviais e pavimentação. Entretanto, desde fevereiro de 2024 a região passa por intervenções em diferentes trechos para as obras de ligação do Terra Bonita e Alphaville ao Vivendas do Arvoredo.





Em 9 de junho, um motociclista morreu no local ao ser atingido por um caminhão que tentou fazer uma conversão proibida. O motorista alegou não ter visto a sinalização.



A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) pede atenção especial a quem estiver transitando pela região para evitar transtornos e acidentes, especialmente em horários de pico.





