Cambé registrou 67 casos de violência sexual, exposição e abuso de crianças em 2025

Cambé (Região Metropolitana de Londrina) registrou 67 casos de violência sexual, incluindo ameaça, assédio, exposição e abuso de crianças a partir de dois anos até adolescentes com 17 anos, em 2025. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (11) pela própria prefeitura. Dentre os casos registrados, 55,2% dos agressores foram identificados como sendo da própria família.



Na última quarta-feira (6), um vídeo do youtuber Felipe Bressanim Ferreira, conhecido como Felca, repercutiu e acendeu discussões em torno da ‘adultização’ e exploração de menores nas redes sociais. Até a tarde desta segunda-feira (11), o vídeo já contava com mais de 28 milhões de visualizações e grande engajamento nas redes sociais, com discussão sobre a proteção de crianças e adolescentes da exposição na internet, exploração e submissão ao constrangimento.



Para combater esse tipo de violência, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Cambé divulgou os serviços de proteção a crianças e adolescentes no município, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que realiza oficinas de sensibilização com as equipes de saúde, educação, cultura e esporte sobre a erotização e adultização das crianças e adolescentes.



As ações se intensificam em maio, por conta da campanha do Maio Laranja, mês de combate ao abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. No entanto, elas acontecem durante todo o ano.





MOBILIZAÇÃO E PREVENÇÃO





As equipes do município reforçam na comunidade, empresas e serviços de saúde ações que podem ser prejudiciais para o desenvolvimento da criança, ou que colocam em risco aquela vida. A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Flávia Iwakura, explica que isso pode entrar naturalmente no contexto familiar, por meio de músicas ou vídeos em redes sociais, contato com estranhos nas redes e canais de comunicação como o Discord.



Empresas ou grupos da comunidade que desejam ter uma oficina de mobilização e prevenção sobre a erotização e adultização das crianças e adolescentes podem entrar em contato com o Creas pelo fone (43) 3174-2830. A unidade fica na Rua Curitiba, 1067.





'NOTIFICAR É CUIDAR'





O site da prefeitura de Cambé possui a aba “Notificar é Cuidar”, que pode ser acessada neste link. Com isso, é possível que as denúncias sejam feitas online, de forma anônima ou não. A partir da denúncia, as equipes do Creas, Conselho Tutelar e Vigilância Epidemiológica acompanham o caso de perto, com psicóloga e assistente social focadas em tirar a criança do risco, e dar o devido encaminhamento para o judiciário, medida de proteção ou afastamento do agressor.

RESPONSABILIDADE





A secretária de Assistência Social de Cidadania ainda salientou que para além dos serviços municipais, os responsáveis têm papel fundamental para proteger as crianças. “É importante que os pais estejam presentes, vigilantes sobre aquilo que as crianças acessam e assistem. Não permitir que seja normal essa adultização, seja em vestimenta, vocabulário e nos relacionamentos, por exemplo. A ausência dos pais hoje é preenchida pelo acesso aos conteúdos mesmo, de redes sociais, de vídeos. Então, é necessário que os pais se façam presentes”, afirma Iwakura.

(Com informações da Prefeitura de Cambé)







