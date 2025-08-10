Vídeo do youtuber londrinense Felca sobre exploração de crianças ultrapassa 20 mi de views

O influenciador e youtuber de Londrina Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, viralizou nas redes sociais com um vídeo/documentário sobre a exploração infantil nas plataformas digitais. Desde a publicação, na última quarta-feira (6), o conteúdo ultrapassou as 20 milhões de visualizações.





No "documentário" de quase 50 minutos, Felca denuncia influenciadores que expõem crianças e adolescentes de maneira sexualizada. Entre os citados está o paraibano Hytalo Santos, alvo de investigação pelo MPPB (Ministério Público da Paraíba) desde 2024 por possível exploração de menores. Como resultado da revolta popular após o vídeo de Felca, a conta de Hytalo foi desativada no Instagram.

Felca apresenta exemplos como o de Kamylla Santos, de 17 anos, que aparece desde os 12 nos conteúdos de Hytalo e agora faz parte do debate sobre limites éticos e legais sobre a exposição de menores de idade na internet. “Uma das paradas mais cabulosas que envolvem crianças em conteúdos nefastos é o caso do Hytalo Santos com a Kamylinha. Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso?”, comentou Felca em um trecho. Os canais Bel Para Meninas e Caroliny Dreher também são destacados como exemplos controversos, acusadas de exploração infantil.





Além das denúncias, o londrinense ressalta o efeito dos algoritmos das redes, que potencializam a exposição de conteúdo infantil para públicos maliciosos.

