Vídeo do youtuber londrinense Felca sobre exploração de crianças ultrapassa 20 mi de views

O influenciador e youtuber de Londrina Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, viralizou nas redes sociais com um vídeo/documentário sobre a exploração infantil nas plataformas digitais. Desde a publicação, na última quarta-feira (6), o conteúdo ultrapassou as 20 milhões de visualizações.
No "documentário" de quase 50 minutos, Felca denuncia influenciadores que expõem crianças e adolescentes de maneira sexualizada. Entre os citados está o paraibano Hytalo Santos, alvo de investigação pelo MPPB (Ministério Público da Paraíba) desde 2024 por possível exploração de menores. Como resultado da revolta popular após o vídeo de Felca, a conta de Hytalo foi desativada no Instagram.
Felca apresenta exemplos como o de Kamylla Santos, de 17 anos, que aparece desde os 12 nos conteúdos de Hytalo e agora faz parte do debate sobre limites éticos e legais sobre a exposição de menores de idade na internet. “Uma das paradas mais cabulosas que envolvem crianças em conteúdos nefastos é o caso do Hytalo Santos com a Kamylinha. Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso?”, comentou Felca em um trecho. Os canais Bel Para Meninas e Caroliny Dreher também são destacados como exemplos controversos, acusadas de exploração infantil.
Além das denúncias, o londrinense ressalta o efeito dos algoritmos das redes, que potencializam a exposição de conteúdo infantil para públicos maliciosos.
Repercussão pública
O vídeo já soma mais de 22,4 milhões de visualizações e 179 mil comentários, muitos apoiando a iniciativa e destacando a ausência de anúncios no conteúdo, ou seja, apesar do sucesso do documentário, o londrinense não lucrará com ele. Figuras públicas como a deputada Erika Hilton afirmaram ter acionado a Polícia Federal diante das denúncias, enquanto o deputado Nikolas Ferreira declarou que “Felca mexe em um vespeiro”.
O youtuber também enfrenta críticas. Ele foi acusado nas redes sociais de “curtir” posts de menores enquanto fazia a sua investigação. Em retaliação, anunciou que pretende processar mais de 200 perfis alvo de difamação. Segundo ele, os processos podem ser evitados por meio de pedidos de desculpas públicos e da doação de R$ 250, que serão destinados a instituições de combate à exploração infantil. Assista ao vídeo aqui.
Quem é Felca?
Atualmente com 27 anos, Felca nasceu em Londrina e reside em São Paulo (SP). Ficou conhecido por seus vídeos de humor, com críticas à cultura digital, como o viral "Testei a base da Virgínia", que tem mais de 19 milhões de views, e por lives satíricas estilo "NPC" no TikTok. Seu canal no YouTube tem 5,17 milhões de inscritos, além de 13,5 milhões de seguidores no Instagram.
