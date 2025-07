Caminhão carregado com agrotóxicos ilegais é apreendido em Cascavel

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) o veículo, aparentemente carregado com farinha de trigo, havia saído de Foz do Iguaçu e tinha como destino Brasília (DF). Durante a fiscalização, os agentes identificaram que, sob a carga regular, estavam escondidos diversos volumes de agrotóxicos de origem estrangeira, sem documentação e proibidos para uso no Brasil .

Um caminhão carregado com agrotóxicos ilegais , oriundos do Paraguai, foi apreendido na manhã desta quarta-feira (23), no município de Cascavel (Região Oeste).





