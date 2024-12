Caminhão carregado com toras se envolve em colisão frontal e carga é derrubada na pista no Norte do Paraná

Um caminhão carregado com toras se envolveu em um acidente com um carro na PRC-271, no Norte do Paraná, na madrugada deste terça-feira (17), o que causou a queda dos materiais na rodovia.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 48 anos dirigia um Fiat Palio no sentido de Cruzmaltina a Lidianópolis quando, no KM 246, bateu de frente com um Mercedes-Benz Axor, que era conduzido por um motorista de 42 anos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





No momento da colisão, o caminhão tombou e a carga de toras se desprendeu, ficando caída na rodovia, o que causou a interdição das pistas em ambos os sentidos.





O motorista do Palio teve ferimentos, foi socorrido no local e encaminhado ao Hospital Maternidade de Ivaiporã, enquanto o condutor do caminhão não se feriu.