Caminhão com mais de 4,5 toneladas de maconha é apreendido na BR-277

Um caminhão carregado com 4.576 kg de maconha escondida em meio a uma carga de móveis foi apreendido durante fiscalização na BR-277, em Cascavel (Região Oeste) na noite de sexta-feita (25).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o entorpecente havia sido carregado no município de Medianeira (PR) e tinha como destino final a cidade de João Pessoa (PB). O motorista do veículo, informou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da droga.

O condutor, de 29 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Federal de Cascavel, onde responderá por tráfico de drogas. A ação foi realizada com conjunto com a Polícia Federal.





