Caminhão pega fogo e carga de leite em pó fica totalmente destruída no Noroeste do Paraná

Um caminhão com placas de Belo Horizonte/MG pegou fogo na PR-180, em Cruzeiro do Oeste, no Noroeste do Paraná, na tarde desta segunda-feira (3).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 38 anos dirigia um Scania P310 no sentido de Cruzeiro do Oeste a Goioerê e, ao passar pelo KM 185, percebeu que o veículo estava em chamas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Corpo de Bombeiros foi até o local e conseguiu apagar o fogo. Mesmo assim, a carga de leite em pó ficou completamente destruída, causando a interdição da pista por alguns minutos.





O trânsito só foi liberado após máquinas de uma usina passarem pelo local e auxiliarem os profissionais.





O motorista do caminhão não ficou ferido.