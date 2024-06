Motociclista morre atropelado por ladrões que dirigiam caminhão em fuga em Cambé

Um motociclista de 63 anos morreu na noite de segunda-feira (3) na BR-369, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), após ser atropelado por um caminhão em que estavam ladrões, que fugiam da PM (Polícia Militar).





Os quatro bandidos invadiram instantes antes uma empresa de telecomunicações na cidade. Armados, os criminosos renderam os funcionários e exigiram os fios de cobre.



No entanto, uma trabalhadora conseguiu acionar a polícia, com os bandidos desistindo do roubo e indo embora no caminhão. Segundo a corporação, o veículo foi avistado pela rodovia, no sentido Cambé-Rolândia, em alta velocidade.