Caminhão tomba e deixa motorista de 65 anos ferido na PR-445, entre Londrina e Tamarana

Um homem de 65 anos ficou ferido após o caminhão que conduzia tombar na PR-445, entre Tamarana e Londrina, na manhã desta quinta-feira (16).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista dirigia um Scania R450 com um semirreboque e com placas de São Paulo, quando, no KM 65, perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou o veículo na margem direita.

O condutor teve ferimentos, foi socorrido no local e encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Londrina para receber atendimento médico especializado.