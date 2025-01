Seis suspeitos de uma quadrilha de roubos são mortos em confronto com a polícia no Paraná

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Paraná e a Polícia Militar do Paraná resultou na morte de seis criminosos, nesta sexta-feira (17), em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais.





O grupo, especializado em crimes violentos contra o patrimônio, estava se preparando para um roubo de grande proporção, possivelmente um assalto a carro-forte ou uma ação do tipo tomada de cidade.

O trabalho de inteligência das forças de segurança identificou, em dezembro de 2024, que a quadrilha planejava um crime de grande impacto no Estado. Desde então, os policiais civis e militares iniciaram uma operação integrada para monitorar os suspeitos e localizar seu esconderijo.





A ação culminou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma chácara, onde os criminosos estavam fortemente armados e com explosivos.





Ao chegarem no local, as equipes do Tigre (Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial), da Polícia Civil, e do COE (Comandos e Operações Especiais), da Polícia Militar, foram recebidas a tiros pelos suspeitos. O confronto, que durou cerca de oito minutos, resultou na morte dos seis criminosos. Nenhum policial ficou ferido.





Durante a operação, as autoridades apreenderam sete fuzis de calibres 5.56 e 7.62, uma metralhadora calibre 50, uma pistola calibre 45, explosivos, 36 carregadores de fuzil, coletes balísticos, placas veiculares e até um veículo blindado e clonado.