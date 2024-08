Caminhão tomba em Ortigueira e trânsito na rodovia flui no sistema 'pare e siga'

Um caminhão carregado com frango congelado tombou na BR-376, em Ortigueira (Região Metropolitana de Londrina, no sentido de Curitiba a Londrina, na noite desta terça-feira (27), o que causou a interdição do fluxo de veículos.





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o trânsito está fluindo no sistema de 'pare e siga' até esta quarta-feira (28). A expectativa é que o fluxo volte ao normal após o transbordo da carga e o destombamento do caminhão.

O condutor teve ferimentos leves.