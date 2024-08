Colisão entre carros termina com três feridos em Bandeirantes

Prefeituráveis de Londrina ficam frente a frente em debate da Alumni UEL

Seis dos sete candidatos à Prefeitura de Londrina ficarão frente a frente nesta quarta-feira (28) no debate da Alumni UEL (Associação de Ex-Alunos da UEL), a partir das 19h, no Anfiteatro Maior do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas).