Caminhão tomba na BR-376 e bloqueia trânsito sentido Curitiba nesta quarta-feira

Quem está saindo do norte e noroeste do Estado sentido Curitiba e praias paranaenses ou catarinenses sofreu transitornos na madrugada dessa quarta-feira (27). Isso porque a BR-376 está bloqueada, no sentido capital, após o tombamento da última carreta de um caminhão Rodotrem, de 9 eixos. O acidente foi no quilômetro 503 da rodovia, em Ponta Grossa (Campos Gerais).





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga de soja ficou espalhada pela pista. Ninguém se feriu. Às 7h40 uma pista foi parcialmente liberada. Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) está no local para a desobstrução da via.





No último final de semana, a BR-277 ficou 24 horas bloqueada entre as praias e Curitiba por conta de um tombamento de outra carreta. Segundo a PRF, o veículo estava carregado com 37 mil litros de óleo vegetal, que se espalhou na pista. O caminhão ainda apresentava defeitos no tacógrafo, que mede a velocidade do veículo, entre outros dados.