Prefeitura vai comprar terreno da creche Santa Rita, na zona leste de Londrina

A prefeitura está comprando o terreno de cerca de três mil metros quadrados onde funcionava a creche Santa Rita, na avenida São João, Vila Siam, na zona leste de Londrina. O pedido para aquisição da área, que ainda tem o prédio onde funcionava o CEI (Centro de Educação Infantil), partiu da secretaria municipal de Educação, que pretende reabrir uma unidade escolar no local.



O poder público deve pagar R$ 4,2 milhões à Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, entidade vinculada à Igreja Católica que administrava a creche e que concordou com a desapropriação do espaço e o dinheiro ofertado, recurso que virá da Educação, via Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).





