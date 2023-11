Caminhão tomba na PR-160, em Curiúva, e motorista fica gravemente ferido

Um homem de 41 anos ficou gravemente ferido após o caminhão que conduzia capotar na PR-160, em Curiúva, nos Campos Gerais do Paraná, na noite desta segunda-feira (20).





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motorista dirigia um Scania G380 A 4x2 com placas de Telêmaco Borba/PR no sentido do entroncamento da PR-090 a Figueira/PR quando, ao atingir o KM 158, tombou o veículo na via.

Publicidade





O teste etilométrico não pôde ser realizado, já que o motorista precisou ser atendido e encaminhado para o Hospital de Telêmaco Borba.





A pista na qual o tombamento ocorreu é simples e não possui iluminação à noite.