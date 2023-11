Recape da avenida Dez de Dezembro deve começar até dezembro em Londrina

A Prefeitura de Londrina deu a ordem de serviço para a revitalização da avenida Dez de Dezembro. A expectativa é de que as obras comecem até dezembro. As licitações foram publicadas no primeiro semestre, no entanto, os editais foram parar no TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná), após algumas empresas questionarem o certame, o que atrasou todo o cronograma.





“Estávamos aguardando a confirmação do TCE, mas o recuso impetrado pelas empresas não foi à frente, com os conselheiros sendo favoráveis ao município e a licitação tendo andamento da forma como foi feita, o que é um ponto positivo”, explicou o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa.

Outra adversidade foi uma dúvida do Executivo municipal em relação ao financiamento, que será feito pelo Paranacidade, do Governo do Estado. “Era uma dúvida em relação à medição do Panacidade. Tínhamos que resolver na sexta-feira (17) e agora está tudo certo. Passamos a autorização para as empresas e esperamos que comece o trabalho o quanto antes”, detalhou.





A avenida, que tem cerca de oito quilômetros, foi dividida em quatro partes para receber as melhorias: entre o terminal rodoviário e a avenida Jorge Casoni; da rua da Natureza à avenida Portugal; da avenida Portugal à rua Atílio Otávio Bizato; e da rua da Natureza à marginal da PR-445, totalizando um investimento de R$ 12,8 milhões.





Duas empresas venceram a licitação. A KLM Construções, de Marília, São Paulo, será a responsável pelo trecho da 445 à rua da Natureza (R$ 2,6 milhões) e da Portual à Atílio Otávio Bizato (R$ 4,6 milhões); e a Ar Construtora de Obras, de Castro, no Paraná, vai realizar as intervenções nos outros dois trechos, sendo R$ 1,3 milhão da Natureza à Portugal e R$ 4,3 milhões o que vai da rodoviária à Jorge Casoni.





