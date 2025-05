Caminhão transportado por guincho se desprende, acerta cabine e mata motorista em Umuarama

Um caminhão transportado por um guincho se desprendeu, acertou a cabine e matou um motorista de 48 anos em Umuarama (Noroeste) no início da manhã desta terça-feira (18).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 6h30, no quilômetro 294 da PR-323. Conforme vestígios encontrados no local pelos policiais e dados da perícia, trafegava o Mercedes-Benz Atego do tipo plataforma móvel (guincho), com placa de Umuarama pela rodovia no sentido de Umuarama para Cruzeiro do Oeste (Região Metropolitana de Umuarama) transportando outro caminhão sobre a plataforma quando o veículo que estava sendo transportado se desprendeu, avançou sobre a cabine do Atego, danificando-a por completo. O condutor teve o óbito constatado no local por equipes de socorros.





Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Umuarama, e os veículos, por se encontrarem em situação regular de trânsito, liberados ao responsável para providenciar a retirada.