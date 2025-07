Caminhões com calçados falsificados são apreendidos em Maringá

Dois caminhões carregados com aproximadamente 15 mil pares de calçados falsificados foram apreendidos na BR-376, no município de Maringá (Noroeste). A ação ocorreu por volta das 17h de segunda-feira (14), mas só foi divulgada no final da noite.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os itens contrafeitos, como são chamados, imitam marcas notoriamente conhecidas.





À PRF, os condutores não apresentaram documentação fiscal dos produtos e teriam alegado que a carga seguia de Nova Serrana/MG à cidade de São Miguel do Oeste/SC.

Publicidade





A carga foi apreendida e os condutores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Maringá. Os crimes contra a propriedade industrial serão apurados pelas autoridades policiais.





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.