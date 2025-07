PRF apreende carga de água 'batizada' com maconha em Cascavel

Com o auxílio dos cães farejadores do Canil do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Cascavel, os agentes localizaram diversas caixas contendo maconha escondidas entre a carga de água .

Segundo boletim da PRF, o veículo, que carregava copos de água mineral, foi abordado na BR-277, nas proximidades de Cascavel. Durante a fiscalização, o motorista teria apresentado uma nota fiscal com destino a uma empresa localizada em Goiânia (GO). No entanto, inconsistências nas informações chamaram a atenção dos policiais, que decidiram realizar uma vistoria mais detalhada.





