Caminhoneiros bolivianos são flagrados bêbados e na contramão da BR-277

Dois caminhoneiros de nacionalidade boliviana foram flagrados transitando na contramão da BR-277, na serra de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova (Região Metropolitana de Curitiba), na tarde de segunda-feira (28). De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os motoristas apresentaram teor alcoólico mais de duas vezes acima do limite para o crime de embriaguez ao volante. A equipe foi acionada por usuários da via, que relataram a presença de dois caminhões estrangeiros trafegando na contramão. A concessionária que administra o trecho foi comunicada e, durante a ronda, os policiais receberam imagens que confirmavam as manobras perigosas.





O primeiro veículo abordado foi um caminhão Volvo branco, com placas bolivianas, conduzido por um homem de 40 anos. Ele estava fora da cabine no momento da abordagem e realizou o teste de etilômetro, que indicou 0,84 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.



O segundo caminhão, de cor azul e também com placas bolivianas, foi localizado poucos metros adiante, estacionado na contramão. O condutor, de 42 anos, foi encontrado dormindo na cabine e também foi submetido ao teste, com resultado de 0,81 mg/l.



Ambos os valores são mais de duas vezes superiores ao limite de 0,34 mg/l, que configura o crime de embriaguez ao volante.

Os dois caminhões foram recolhidos ao pátio da PRF em Balsa Nova e as cargas serão fiscalizadas. Os motoristas foram presos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Campo Largo.





