Motoristas fogem sem prestar socorro às vítimas após colisão com moto na PR-445

Após colidirem com uma motoclicleta na PR-445, na noite desta segunda-feira (28), os motoristas de um carro e de um caminhão fugiram sem prestar socorro ao motociclista e seu passageiro.





De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) a motocicleta, com placa de Campina Grande do Sul (PR), seguia pela rodovia no km 45 com sentido a Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) quando foi atingida por um automóvel que fugiu sem prestar socorro.

Em seguida, um caminhão que trafegava na mesma direção teria passado por cima da moto caída na pista. O caminhão também deixou o local antes da chegada das autoridades, não sendo possível a identificação dos veículos envolvidos.





O condutor da motocicleta, de 39 anos, e o passageiro, de 36, foram socorridos com ferimentos e encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Sabará. Devido ao atendimento, não foi realizado o teste do etilômetro no condutor. A PRE investiga o caso.

