Caminhonete é flagrada a 174km/h no contorno de Rolândia

Uma caminhonete foi flagrada por um radar da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) a 174km/h na PR-986, no contorno de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), neste domingo (6).





A PRE registrou o veículo trafegando em velocidade 58% acima da máxima regulamentada pela via, que é de 90km/h para veículos pesados e 110km/h para veículos leves.

Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50% é uma infração gravíssima prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro. O condutor pode ser penalizado com multa e suspensão do direito de dirigir.





A PRE ressalta que o excesso de velocidade é um dos principais fatores de sinistros graves com óbito nas rodovias.





